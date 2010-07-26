Івано-Франківський локомотиворемонтний завод скоротив прибуток

ВАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" (Івано-Франківськ) у січні-червні ц.р. скоротило чистий прибуток на 38,4%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 90 тис. грн. Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що за звітний період завод скоротив чистий дохід на 14,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 14,982 млн. грн., а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 14,8% – до 17,917 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" (Івано-Франківськ) займається виготовленням продукції, призначеної для залізничного транспорту, і проводить ремонт і модернізацію дрезин, тепловозів, електровозів та іншої залізничної техніки. Основними клієнтами підприємства є залізниці України, металургійні та інші заводи України, компанії і фірми України і зарубіжних країн (Прибалтика, Росія, Молдова і ін.).

100% акцій ВАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" належать державі і знаходяться в управлінні Міністерства транспорту і зв`язку України.

У 2009 році Івано-франківський локомотиворемонтний завод збільшив чистий прибуток на 3,7% в порівнянні з 2008 роком – до 0,195 млн. грн.