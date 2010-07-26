«АероСвіт» відкриє новий рейс

Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» 20 вересня відкриває новий маршрут Одеса – Мілан – Одеса.

Про це УНІАН повідомили к прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, польоти здійснюватимуться 4 рази на тиждень – у понеділок, середу, п`ятницю і неділю.

Повідомляється, що відкриття нового міжнародного маршруту з Одеси – черговий етап програми розвитку повітряного сполучення з регіонів України, що реалізується “АероСвітом” у літній період 2010 року.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році.

«АероСвіт» має в своєму розпорядженні парк у складі 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім того, спільно з іншими українськими перевізниками–партнерами «АероСвіт» на ряді маршрутів використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан-148.