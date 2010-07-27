«Богдан Моторс» скоротив збиток на 47%

ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (раніше ВАТ «Луцький автомобільний завод»), що входить в корпорацію «Богдан», у січні-червні скоротило чистий збиток на 46,8%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, - до 110,617 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у січні-червні ц.р. «Богдан Моторс» збільшив чистий дохід на 50,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 692,000 млн. грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 38,4% – до 800,683 млн. грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, направлених на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів всіх типів.

У даний час методом повномасштабного виробництва випускаються легкові авто Lada і Hyundai. У поточному році ці автобренди займають, відповідно, перше і друге місце з продажу в Україні.