Мінтранс планує впровадити електронні документи

Міністерство транспорту і зв`язку України ініціює введення електронних документів при перевезенні вантажів залізничним транспортом.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку, відповідний проект наказу, яким визначені вимоги до формату електронних перевізних документів, які застосовуються під час перевезення вантажів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, і Порядок застосування електронного перевізного документа під час перевезення вантажів залізничним транспортом, виносяться на громадське обговорення.

Згідно з повідомленням, система є абсолютно новою: вона покликана замінити паперову документацію. Нововведення дозволить використовувати електронні перевізні документи при транспортуванні вантажів у внутрішньому сполученні.

В даний час фахівцями вже розроблені вимоги до формату електронних документів. Це буде накладна, де фіксуватиметься інформація у вигляді електронних даних, а також буде розміщено електронний цифровий підпис. Він стане обов`язковим реквізитом і дозволить ідентифікувати автора чи того, хто підписав документ.

Як відзначають в міністерстві, це дозволить покращити обслуговування клієнтів, усуне витрати на виготовлення, транспортування і зберігання бланків і спростить процес оформлення документів.

Після впровадження нової системи юридичну силу матиме електронний документ, копії ж зможуть бути і паперовими. А розробка цифрового підпису дозволить відмовитися від стандартних голограм і бланків сурової звітності.