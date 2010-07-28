ЧСЗ уклав контракт на будівництво другого корпусу контейнеровоза

ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" (м. Миколаїв) уклала контракт на будівництво другого корпусу контейнеровоза проекту №9410 для голландської компанії Damen Shipyards Bergum.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі суднобудівного холдингу ЗАТ «Смарт-холдинг», до якого входить завод.

У повідомленні зазначається, що згідно з умовами контракту, судно планується передати замовникові в червні 2011 року. Вартість замовлення становить 2,29 млн. євро. Маса корпусу - 1000 тонн.

ДАХК "ЧСЗ" проведе монтаж корпусних конструкцій, загально-судових систем, фарбування, ізоляцію і обшивку приміщень.

Судно призначене для перевезення сухих вантажів і контейнерів. Проектна швидкість контейнеровоза - 12,3 вузлів, а максимальне навантаження – 193 контейнери типу TEU. Довжина судна 88,6 м, ширина – 12,5 м, висота борту – 7 м, дедвейт - 3,800 тонн, осідання - 5,4 м.

Також під час переговорів сторони обговорили можливість укладення контракту на будівництво ще двох суден даного типу до кінця року.

Нагадаємо, що будівництво замовлення було почато в грудні 2008 року. Проте, незабаром, у зв`язку з кризою банківської галузі, було зупинено замовником. 26 липня цього року керівництву підприємства разом з представниками замовника вдалося досягти домовленості про продовження будівництва судна. Перше судно серії було спущене на воду в березні 2010 року.

"Тенденції ринку сьогодні такі, що існує потреба в суднах даного типу. Ми раді продовжувати плідну співпрацю з компанією Damen. Спорудження другого судна вестиметься значно швидше, оскільки фахівці підприємства вже знають особливості цієї роботи. Ми впевнені, що це буде продуктивний контракт", - зазначив генеральний директор ЧСЗ Валерій КАЛАШНИКОВ.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна холдингова компанія "Чорноморський суднобудівний завод" - одна з найбільших верфей України. 90,25% акцій ЧСЗ належить ВАТ "Херсонський суднобудівний завод", який наприкінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ "Судмашпром" (Миколаїв) на умовах узгодженого з ФДМ України і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу. Міноритарним акціонером підприємства є держава.

“Смарт-холдинг" займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі (як акціонер групи компаній "Метінвест" і Яковлівського ГЗК), у виробництві нерудних матеріалів (підприємства субхолдингу "Смарт-Нерудпром"), у суднобудуванні (субхолдинг на базі Херсонського і Чорноморського суднобудівних заводів), в АПК (субхолдинг "Сагро" і група компаній "Верес"), здійснює проект будівництва глибоководного порту Очаків і управляє низкою підприємств в інших галузях економіки.