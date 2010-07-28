«Укрзалізниця» відправила до Криму майже 2 млн. пасажирів

«Укрзалізниця» з початку літа відправила до Криму майже 2 млн. пасажирів, що на 11,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було відправлено 1,7 млн. чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

За його словами, з початку року відправлено близько 45 млн. пасажирів – на 9% більше, ніж торік.

Як повідомив Л.ЛОБОЙКО, поїзди, що прямують на південь, сьогодні заповнені практично на 100% в обидва боки. «На сьогоднішній день ми справляємося з цими перевезеннями», – зазначив він.

При цьому заступник гендиректора «Укрзалізниці» нагадав, що на літній період було призначено додатково 44 пари поїздів. «І це не означає, що на цьому поставлена крапка. Ми мониторимо ситуацію щодня щодо вивезення пасажирів до місць відпочинку і залежно від попиту або додаємо вагони до поїздів, або в деяких випадках призначаємо нові поїзди», – сказав Л.ЛОБОЙКО.