"УЗ": Перші поїздки за електронними квитками будуть до вересня

Перші поїздки за самостійно роздрукованими електронними квитками будуть здійснені до вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

«Планувалося три етапи (введення електронного квитка – УНІАН), два етапи ми пройшли. Саме вчора нам було продемонстровано, що ця робота на стадії завершення, і до вересня, я думаю, ми в дослідному варіанті зробимо цю поїздку. Це означає, що тепер клієнт, який одержав квиток через Інтернет, вже в паперовому роздрукуванні, прямо йтиме до поїзда і їхатиме без звернення до каси і т.п.», - зазначив Л.ЛОБОЙКО.

За його словами, роздруковані самостійно квитки ідентифікуватимуть провідники за допомогою зчитувальних пристроїв.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозувала, що третій етап реалізації проекту з введення електронного квитка з розпечатуванням через Інтернет і скануванням безпосередньо провідником або начальником поїзда у вагоні буде здійснений у другому кварталі 2010 року.

Довідка УНІАН. Перший етап програми з бронювання місць через Інтернет з подальшим оформленням квитка в касі «Укрзалізниця» упровадила 22 грудня 2008 р.

З 30 березня 2009 року «Укрзалізниця» ввела послугу бронювання і продажу квитків через Інтернет на своєму офіційному веб-сайті. Сплатити замовлення можна платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) або міжнародною платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). Після оплати пасажир одержує унікальний цифровий код, по пред`явленню якого він оформляє свій квиток у будь-якій касі «Укрзалізниці» в зручний день до відправлення поїзда.

Усього в 2009 р. пасажири зарезервували і оформили через мережу понад 82 тис. квитків, сплатили - 71 720.