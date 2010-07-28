«Київстару» видадуть ліцензію на фіксований зв'язок

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) ухвалила рішення про видачу ліцензії на фіксований зв`язок компанії «Київстар».

Про це говориться в рішенні НКРЗ (№321 від 22.07.2010 р.), яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з рішенням НКРЗ, компанія «Київстар» одержує ліцензію на розвиток мережі та надання послуг місцевому телефонному зв`язку з місткістю мережі більше 10 тис. номерів, з правом технічного обслуговування і експлуатації.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційний оператор «Київстар» – лідер українського ринку мобільного зв`язку і передачі даних, якому довіряють своє спілкування 21,9 млн. чол. (станом на 01.07.10 р.). Мережа «Київстар» охоплює всі великі і малі міста і більше 28 тис. сільських населених пунктів, усіх основних національних і регіональних трас, більшість морського і річкового побережжя України.

«Київстар» пропонує послуги EDGE/GPRS на всій території свого покриття України, а також роумінгові послуги в 195 країнах на 5 континентах. Більше 1,6 мільйонів українців користуються мобільним Інтернет від «Київстар». У семи найбільших містах України - Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сімферополі, Одесі – надаються послуги високошвидкісного фіксованого Інтернет-доступу, якими можуть скористатися більш як 500 тис. сімей, які проживають в 4 тис. будинків.