ПЗЗ призначає додаткові вагони в кримському напрямку

У зв`язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення в кримському напрямку Південно-західна залізниця (ПЗЗ) призначила додатковий потяг №289 Київ – Сімферополь.

Про це повідомляє прес-служба ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, також в склад потягів кримського напряму будуть включені додаткові вагони.

Потяг №289 Київ – Сімферополь відправиться з Києва 31 липня, приїде до Сімферополя 1 серпня.

У склади потягів кримського напряму залізницею додатково буде включено на 30 липня 15 вагонів, на 31 липня – 17 вагонів і на 1 серпня – 15 вагонів.

Всього зі станції Київ-Пасажирський до Криму 30 липня буде відправлено 273 вагони, 31 липня – 267 вагонів, 1 серпня – 238 вагонів.