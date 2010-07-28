УЗ: Для пересадки пассажиров на границе будут созданы комфортные условия

«Укрзализныця» изучает возможность создания к Евро-2012 пунктов пересадок пассажиров поездов на границе с Польшей из-за разной ширины железнодорожного пути в Украине (1520 мм) и Польше (1435 мм) для ускорения движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

По его словам, по данному вопросу уже проведен ряд встреч между гендиректорами украинской и польской железных дорог.

«Польские болельщики заезжают по узкой колее на нашу сторону, наши болельщики по широкой колее заезжают на польскую сторону. Для этого сделать такие легкие навесы, пункты пересадки со всеми условиями, чтобы пассажир чувствовал себя комфортно при оформлении таможенных и пограничных правил, чтобы были там санитарные зоны. То есть чтобы пассажир, который приехал из Польши в Украину на футбол или наоборот, имел комфортные условия, чтобы меньше тратить времени на процедуру перестановки поездов», – сказал Л.ЛОБОЙКО.

По его словам, завтра специалисты «Укрзализныци» выезжают на украинско-польскую границу для ознакомления и выбора места для создания таких пунктов пересадок.

Как отметил Л.ЛОБОЙКО, количество поездов к Евро-2012 польская и украинская железные дороги планируют увеличить приблизительно в 4 раза.

Он также сообщил, что для перевозки болельщиков из России на чемпионат будет модернизирована инфраструктура, закуплены поезда с целью ускорения движения. «Это на участках, в первую очередь Киев – Москва, Москва – Крым, с учетом до Харькова и до Донецка», – отметил он.

По словам Л.ЛОБОЙКО также обсуждается вопрос движения по Украине в связи с подготовкой России к Олимпиаде 2014 года в Сочи.

В частности, обсуждается возможность хотя бы частичного возобновления маршрутов из Украины на Кавказ, которые действовали во времена СССР, а затем были отведены полностью на российскую территорию.

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