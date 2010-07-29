Яхтовій марині «Золотий символ» відключили електроенергію

У Балаклаві відключено від водо- і електропостачання яхтову марину «Золотий символ», де базуються десятки яхт різного класу, зокрема, й іноземні. Керівництво «Золотого символу» має намір найближчим часом поінформувати ЗМІ про цю ситуацію.

Про це агентству УНІАН стало відомо від інформованого джерела в Балаклаві. За інформацією джерела, причиною відключення ТОВ «Золотий символ» могло послужити систематичне і демонстративне ігнорування підприємством розпоряджень контролюючих органів про припинення експлуатації об`єктів яхт-клубу, відмова в наданні документів для перевірки.

Зокрема, як стверджує джерело, Державною Азово-Чорноморською інспекцією виявлено, що плавпричали яхт-клубу не мають актів введення в експлуатацію, паспортів на причали; матеріали до робочого проекту з установлення плавучих причалів не мають позитивного висновку Кримської басейнової СЕС. Крім того, у яхт-клубу відсутні дозвіл і ліміти на розміщення відходів.

Джерелу також стало відомо, що Інспекція судноплавного і портового нагляду в Севастополі, Регістр судноплавства України в Севастополі виявили, що експлуатація причалів яхт-клубу здійснюється без дозвільних документів Міністерства транспорту і зв`язку України, і без огляду Регістром судноплавства України, внаслідок чого Інспекцією судноплавного і портового нагляду в м. Севастополі експлуатація кількох причалів заборонялася двічі, але кожного разу ігнорувалася підприємством.