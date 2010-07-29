«ТВ-Транс» заявляє про відсутність боргу

ТОВ «ТВ-Транс» заявляє про відсутність заборгованості перед голландською компанією «Верхувен Холдинг Уден Б.В.» (Verhoeven Holding Uden B.V.) і про неправочинність, у зв`язку з цим, судового рішення щодо стягнення боргу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники «ТВ-Транс».

Як повідомив директор «ТВ-Транс» Андрій ВОЙТОВСЬКИЙ, після завершення міжурядового українсько-нідерландського проекту в рамках «Розвитку регіонального центру з митним офісом», який було успішно реалізовано «ТВ-Транс» за допомогою технічного посередника «Верхувен Інтернешнл Транспорт Б.В» та уряду Нідерландів, від голландської компанії надійшла пропозиція про надання кредиту «ТВ-Транс» у розмірі 350 тис. євро.

«Відповідно до меморандуму (між Україною і Нідерландами – УНІАН), все майно і обладнання, одержане в результаті реалізації проекту, було передано на баланс української компанії «ТВ-Транс», яка була реципієнтом, отримувачем коштів за даним проектом технічної допомоги. У процесі реалізації проекту і після нього виникла пропозиція від компанії «Верхувен Холдинг Б.В.» – це дочірнє підприємство «Верхувен Інтернешнл Транспорт Б.В.», виникла така необхідність на той момент, в отриманні додаткових коштів, і було підписано кредитний договір на 350 тис. євро», - відзначив А.ВОЙТОВСЬКИЙ.

За його словами, кредитний договір було підписано у 2004 р., але надалі його не було виконано через те, що компанія «Верхувен Холдинг Б.В.» не одержала реєстрацію свого статусу в Україні як іноземного інвестора і дозволу на розміщення коштів для інвестицій в українську компанію.

«І на цьому вся історія кредитного договору закінчується. Тобто, про нього всі успішно забули з однієї простої причини: тому що його просто не було виконано. Жодної копійки, жодного цента за цим договором на рахунки компанії ТВ-Транс не було перераховано ніколи», - заявив А.ВОЙТОВСЬКИЙ. Щодо наданої раніше технічної допомоги у розмірі 677 тис. євро, то вона надавалася «ТВ-Транс» безвідплатно у рамках міжурядових домовленостей.

За його словами, у 2004 р. «Верхувен Інтернешнл Транспортом Б.В.» поступилося приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Верхувен Холдинг Уден Б.В.» правом вимоги 350 тис. євро. У 2008 році «Верхувен Холдинг Уден Б.В.» звернулася до Госпсуду Києва про стягнення з української компанії заборгованості, і суд задовольнив її вимоги.

Водночас, як повідомила на прес-конференції арбітражний керуючий експерт Наталія УМАНЕЦЬ, рішення суду не є правочинним, оскільки технічна допомога за проектом надавалася безвідплатно, а кредит у розмірі 350 тис. євро, що не є частиною проекту, так і не було одержано. За її даними, при винесенні ухвали суд керувався документами, наданими позивачем англійською і голландською мовами, крім того, у справі фігурували документи, виписки з технічної допомоги у рамках міжурядового проекту, тоді як позивач заявляє про нібито заборгованість, що існує поза проектом – 350 тис. євро. «Суддя закриває очі на те, що суми не збігаються», - відзначила вона.

За її словами «ТВ-Транс» звернулася до Секретаріату Президента України, Комітету Верховної ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітету ВР з питань правосуддя, до Мін’юсту, ГПУ, УБОЗ МВС, і вже є реакція від деяких структур. «На даний момент ми домагаємося перегляду справи по суті у Вищому Госпсуді України», - повідомила Н.УМАНЕЦЬ. За її словами, також компанія хотіла б, щоб посольство Нідерландів зрозуміло ситуацію, оскільки в компанії вважають, що посла було дезінформовано, коли він подав до суду клопотання щодо того, що у разі несправедливого рішення суду це бути розцінено як несприятливий інвестклімат в Україні. «Про якісь приватні інвестиції з боку компанії «Верхувен Холдинг Уден Б.В.» і мови немає. Йдеться про те, що компанія, використовуючи статус технічного виконавця, намагається одержати особисту вигоду, стягнувши з «ТВ-Транс фактично бюджетні кошти, одержані від уряду Голландії», - заявила Н.УМАНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, голландська міжнародна транспортна компанія Verhoeven Holding Uden B.V. заявляє про ухилення ТОВ «ТВ-Транс» від виконання судових рішень на користь Verhoeven Holding Uden. Як повідомив представник компанію Verhoeven Holding Uden B.V., адвокат ПП «Юридичне бюро Писаренка» Олександр ПИСАРЕНКО, у період з листопада 2002 року до серпня 2004 року для реалізації проекту Verhoeven Internationaal Transport передала товариству товарів, обладнання і послуг на суму близько 851 тис. євро, що перевищило узгоджений бюджет на 350 тис. євро, які Verhoeven Internationaal Transport надала «ТВ-Транс» як позику.

Таким чином, товариство часткове за рахунок коштів Королівства Нідерландів і частково за рахунок позики Verhoeven Internationaal Transport одержало у власність сучасний логістичний центр. За умовами договору позику надано під 7% річних, які сплачують з 25 травня 2005 року у термін до 31 січня 2008 року. «Протягом 2005-2008 років ніяких сум повернено не було», – відзначив адвокат.

У зв`язку з несплатою боргу Verhoeven Holding Uden звернулася до Господарського суду Києва з позовом про стягнення боргу разом з відсотками, неустойкою за прострочення платежу і з урахуванням відсотка інфляції. Після розгляду справи 25 грудня 2008 року суд виніс ухвалу про часткове задоволення позову у сумі 588 тис. євро (у стягненні відсотків інфляції відмовлено).