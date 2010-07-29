Кількість користувачів українського Інтернету зросла на 18,8%

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (унікальні браузери, які виконали більше одного перегляду сторінки (хіта) за поточний місяць + браузери, які проглядали сторінки цього і минулого місяця) у червні 2010 року збільшився на 18,8% порівняно з травнем 2010 року і становив 18,58 млн. осіб.

Такі результати наведено у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за червень 2010 року, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно зі звітом, географічно, як і раніше, лідирує Київський регіон. Його частка у червні становила 55,75% загальної аудиторії. Далі, у порядку убування, ідуть такі великі регіони, як Донецьк, Харків, Одеса, Львів, Дніпропетровськ, Крим, Луганськ. Їх сумарна частка становить 32,41%. На решту регіонів припадає 11,14%.

При цьому Житомирський та Івано-франківський регіони мають найменшу активність, їх частка в інтернет-аудиторії України становила лише 0,24% і 0,16% відповідно, у Чернівецького регіону - 0,3%. Варто відзначити, що всі користувачі, провайдером яких є "Укртелеком", належать до Київського регіону.

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернету в глобальній мережі, у червні 2010 року становив більш як 3,16 млрд. хвилин, що на 13,2% менше, ніж попереднього місяця.