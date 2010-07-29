Аеропорт «Бориспіль» одержав черговий транш японського кредиту

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» одержало черговий транш у рамках кредиту Японського банку міжнародної співпраці (JBIC).

Про це повідомляється в інформаційній базі даних Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, розмір одержаної частини кредиту становить 72 млн. 792 тис. 833,98 грн. (834 млн. 935 тис. 996 ієн).

Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Бориспіль» одержав вже кілька траншів у рамках кредиту JBIC. Перший транш у розмірі 76 тис. дол. США за японським кредитом Україна одержала 10 березня 2006 року.

Будівництво терміналу D передбачається за рахунок коштів японської кредитної лінії, яка становить 180 млн. дол. (75%). Зобов`язання аеропорту «Бориспіль» з будівництва нового терміналу – 60 млн. дол. (25%).

29 березня 2005 року у Києві було підписано угоду (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» терміном 30 років на суму до 19 млрд. 92 млн. ієн (близько 180 млн. дол.). Верховна Рада України ратифікувала цю угоду 16 червня 2005 року.

Субкредитну угоду підписано з Державним міжнародним експортно-імпортним банком. Кредит надано на строк до 10 березня 2035 року. Термін погашення кредиту – з 10 вересня 2015 року до 10 березня 2035 року. Дата закриття кредитної лінії – 31 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташовано на віддалі 29 км від Києва, він є найбільшим міжнародним аеропортом в Україні. Аеропорт приймає регулярні рейси іноземних і українських авіакомпаній.

Аеропорт має дві злітно-посадочні смуги: 4000 м і 3500 м.