З липня Південно-західна залізниця (ПЗЗ) розпочала підготовку до зими.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, розроблено графік і план виконання заходів щодо підготовки до роботи магістралі в осінньо-зимовий період, а також плани дій у разі різкої зміни погодних умов або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Зокрема, залізничники вже розпочали накопичувати на складах запаси палива і паливно-мастильних матеріалів для рухомого складу і снігозбиральної техніки. Створюються також резерви вугілля, потреба в якому різко зростає з настанням холодної пори року, зокрема для опалювання пасажирських вагонів. Триває підготовка до забезпечення працівників залізниці зимовим спецодягом і теплим взуттям.

Згідно з повідомленням, підготовка усіх господарств Південно-західної залізниці до роботи у зимових умовах завершиться до 1 листопада 2010 року.