Уряд погодив місце розташування злітно-посадкової смуги аеропорту "Донецьк"

Кабінет міністрів України погодив місце розташування злітно-посадкової смуги для експлуатації нової авіаційної техніки комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" на земельній ділянці державного підприємства "Дослідне господарство Донецького інституту агропромислового виробництва УААН".

Текст відповідного розпорядження № 1510-р від 28 липня 2010 року за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, йдеться про площу 17,1783 гектара, з них 14,5592 гектара ріллі на території Пісківської сільської ради Ясинуватського району Донецької області за межами населених пунктів.

Уряд дозволив комунальному підприємству "Міжнародний аеропорт Донецьк" розробити впродовж року проект землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.