ВОЛЯ презентувала пропозиції для українських провайдерів хостинг-послуг

Компанія ВОЛЯ презентувала пропозиції, розроблені спеціально для провайдерів і телекомунікаційних компаній, які вимагають значних ресурсів для розміщення власної IT-інфраструктури. Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна СИГДА.

Згідно з повідомленням, презентація пропозицій компанії ВОЛЯ проведена в рамках Дня відкритих дверей дата-центру ВОЛЯ для українських провайдерів хостинг-послуг.

У заході взяли участь представники провідних українських провайдерів хостинг-послуг: e-domen.com, 1gb.ua, abcname.net, hosted.ua, hvosting.ua, secom.com.ua, x-host.ua, tuthost.com і ін. Крім того в зустрічі взяли участь партнери дата-центру ВОЛЯ, а також представник системи розміщення контекстної реклами «Бігун-Україна».

Представники провайдерів були ознайомлені з принципами роботи і структурою дата-центру ВОЛЯ, а також інфраструктурними підрозділами дата-центру – серверними приміщення і приміщеннями технологічного призначення. Крім того, учасники заходу були ознайомлені з планами щодо розвитку інфраструктури і розширення мережі дата-центру.

У ході заходу піднімалися також питання, пов`язані з перспективами формування українського ринку хостингу і можливими шляхами розвитку даного напрямку. Особлива увага була приділена відмовостійкості послуг, які надавалися, а також необхідності запровадження додаткової угоди про рівень послуг (Service Level Agreement – SLA) серед українських провайдерів хостинг-послуг. Андрій Кільколих, керівник дата-центру ВОЛЯ, відзначив, що провайдери віртуального хостингу складають чималу частку клієнтів дата-центру, при цьому їх потреби істотно відрізняються від інших інтернет-проектів.

«Ми є практично єдиними дата-центром України, здатними запропонувати максимально гнучку лінійку тарифів для проектів будь-якої величини. Природно, ми використовуємо індивідуальний підхід до кожної з груп клієнтів, щоби створювати доступні і оптимальні технічні рішення», - сказав він.

Перед учасниками заходу також виступили Олексій АКУЛОВ, керівник департаменту з роботи з ключовими абонентами компанії ВОЛЯ і Ірина СТЕЛЬМАХ – керівник служби продажів дата-центру ВОЛЯ.

«Експертам ВОЛІ подібні заходи дозволяють краще вивчити потреби потенційних клієнтів, а обмін досвідом серед провайдерів хостинг-услуг відкриває додаткові можливості для впровадження нових сервісів», - відзначив А.Акулов.

Довідка УНІАН. Дата-центр ВОЛЯ – підрозділ компанії ВОЛЯ, який займається наданням хостингу серверів (апаратний хостинг, сollocation/коллокейшн, виділений сервер (dedicated), віртуальний сервер (VPS, VDS)), – розміщення серверів на спеціально обладнаному технічному майданчику і підключення їх до мережі Інтернет. На час користування послугою безкоштовно надається сервер стандартної конфігурації. При бажанні абонент може встановити свій власний сервер замість стандартного без додаткової плати.

ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. В цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, включаючи близько 400 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в Інтернет.

Компанія ВОЛЯ надає комплексну мультисервісну послугу; комунікації – високошвидкісний доступ в Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.