Укрзалізниця збільшила перевезення пасажирів в дальньому сполученні

Впродовж червня-липня 2010 року в дальньому сполученні залізничним транспортом України скористалися 35,6 млн. пасажирів, що майже на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на заступника генерального директора відомства Леоніда ЛОБОЙКО.

Згідно з повідомленням, в цілому впродовж літнього періоду «Укрзалізниця» розраховує перевезти майже 45 млн. пасажирів.

Згідно з графіком руху на 2010/2011 рік, на літній період було призначено 44 пари потягів формування «Укрзалізници», з яких 2/3 курсують в кримському напрямі.

„Улітку практично весь пересувний склад задіюється для забезпечення перевезень пасажирів на відпочинок, зокрема, формуємо спеціальні потяги для перевезення організованих груп дітей в табори і санаторії. А в осінній-весняний період залізниці мають більше можливостей для перевезення туристів, до послуг яких і оновлені вагони, і вагони-ресторани, і кімнати відпочинку на вокзалах. Ми готові розвивати залізничний туризм і відкриті до співпраці з туристичними операторами”, – підкреслив Л.Лобойко.