НКРЗ схвалила зміни щодо держнагляду

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) на черговому засіданні схвалила зміни щодо держнагляду в галузі зв`язку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗ.

Згідно з повідомленням, комісія схвалила зміни до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, Порядку здійснення державного нагляду за користування радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування і до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій.

Зазначені зміни до документів спрямовані на уточнення організації держнагляду за ринком телекомунікацій і за користуванням радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот загального користування, за порядком проведення і оформлення результатів перевірок, права і обов`язків суб`єктів ринку телекомунікацій і комісій Державної інспекції зв`язку (ДІЗ), які здійснюють перевірки.

Крім того, у змінах наголошується, що перевіркам вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж підлягають не лише оператори телекомунікацій, а й їх філіали та інші відокремлені структурні підрозділи.

Перший заступник начальника Державної інспекції зв`язку Григорій ЖУРАВЕЛЬ відзначив, що основні зміни спрямовані на посилення відповідальності користувачів радіочастотного ресурсу за порушення. Також детально розписані моменти, пов`язані з конфліктними ситуаціями, які виникають у разі відмови операторів у допуску комісії ДІЗ для проведення перевірки, і їх рішеннями у рамках чинного законодавства.

Метою внесення змін є приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду в галузі зв`язку". Треба відзначити, що дія Закону України „Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності“ не розповсюджується на відносини, які виникають під час здійснення заходів державного контролю над дотриманням законодавства про телекомунікації, поштовий зв`язок і радіочастотний ресурс України.

Зазначені документи буде оприлюднено на сайті НКРЗ для громадського обговорення.