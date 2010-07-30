У Дніпропетровську через спеку заборонено рух вантажівок
Заборона діє з 8 ранку до 22 вечора
У Дніпропетровську через спеку в денний час заборонено рух вантажного автотранспорту, зокрема вантажівок, які перевозить будівельні матеріали.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.
Також на 4 головних в’їздах до міста встановлені мобільні пости працівників ДАЇ, які обмежують в`їзд у місто вантажівок з великою вагою.
Заборона діятиме з 8 ранку і до 22 вечора.
Обмеження руху покликане мінімізувати руйнування дорожнього покриття міських вулиці - з підвищенням температури повітря до 35 градусів С асфальт прогрівається до 80 градусів і вантажівки продавлюють у ньому колії.
В`їзд вантажівок до Дніпропетровська буде відновлено відразу після того, як спаде спека.
Планується, що повністю обмежувати рух вантажних машин в обласному центрі в літній період розпочнуть вже з наступного року. На під`їздах до Дніпропетровська передбачається організувати спеціальні місця для зупинок та перепочинку водіїв вантажівок, облаштовані вбиральнями та пунктами харчування.