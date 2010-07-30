У поїздах, що курсують з Києва до Криму, є вільні місця

Залізничники забезпечують попит пасажирів на квитки в напрямі з Києва до Криму, і в поїздах є вільні місця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, станом на ранок 30 липня, в поїздах, які відправляються 31 липня, незаповненими були 617 місць, у поїздах на 1 серпня – 579 місць, на 2 серпня – 1620 місць, на 3 серпня – 1173 місць, на 4 серпня – 2296 місць, на 5 серпня – 1892 місць, на 6 серпня – 1960 місць, на 7 серпня – 1203 місць, на 8 серпня – 1554 місця.

Нагадаємо, у зв`язку з підвищеним попитом на пасажирські квитки в кримському напрямі Південно-західна залізниця призначила додатковий поїзд №289 Київ – Сімферополь, який відправиться з Києва 31 липня, а прибуде до Сімферополя 1 серпня. Крім того, до складу поїздів кримського напряму залізниця додатково включила: на 30 липня – 15 вагонів, на 31 липня – 17 вагонів і на 1 серпня – 15 вагонів.

Усього зі станції Київ-пасажирський до Криму буде відправлено 30 липня – 273 вагони, 31 липня – 267 вагонів і 1 серпня – 238 вагонів.

Роботи з вивчення попиту і призначення поїздів продовжуються. В цілому у напрямі Криму влітку курсують 35 поїздів формування «Укрзалізниці» і 39 поїздів формування залізниць країн СНД.