ВАТ "АВТОВАЗ" сьогодні збере 26-мільйонний автомобіль.

25-мільйонний автомобіль автозавод зібрав минулого літа. Ним був універсал "Лада-Калина".

Раніше повідомлялося, що за підсумками II кварталу 2010 року "АВТОВАЗ" вийшов на прибутковість. За підсумками кварталу чистий прибуток компанії склав 1,97 млрд крб.

Фактичний обсяг виробництва автомобілів виріс в 2-му кварталі на 75% у порівнянні з 1-м кварталом 2010 г і склав 138 тис. 521 автомобіль "Лада".

Продажі автомобілів виросли на 76399 шт. до 156 тис. 405 машин – майже удвічі більше, ніж в 1-му кварталі 2010 р.

Прибуток від продажів в II кварталі склав 1,37 млрд. крб.

При цьому за підсумками I півріччя 2010 року збиток до оподаткування "АВТОВАЗу" склав 1,25 млрд руб, а чистий збиток – 612 млн. крб., передає ПРАЙМ-ТАСС.