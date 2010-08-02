Потяги з Росії прибувають без затримок
14:44, 02 серпня 2010Транспорт/Звя'зок
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Жодних затримок у русі потягів у зв`язку з пожежами, що виникли через спеку у багатьох регіонах Росії, немає.
Про це у коментарі УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».
«Потяги з Росії прибувають відповідно до графіка», – відзначили у прес-службі.
Нагадаємо, лісові пожежі в Росії загрожують більш як 200 населеним пунктам. Надзвичайна пожежна обстановка склалася у 14 регіонах Росії. У результаті пожеж на території РФ загинули 34 особи, більше тисячі осіб втратили майно і залишилися без житла.
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