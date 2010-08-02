Мінтранс затвердив схему медоглядів працівників залізниці і метро

Міністерство транспорту і зв`язку затвердило Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів і підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, застарілі нормативні документи, які регулювали медичні огляди працівників в СРСР впродовж десятків років, більше в Україні не застосовуватимуться.

Даний наказ визначає процедуру проведення попереднього (під час прийому на роботу) і періодичних (впродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників, робота яких пов`язана із забезпеченням безпеки руху і обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів і підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, з метою визначення їх придатності для виконання професійних обов`язків, профілактики професійних захворювань і виробничого травматизму.

Новий Порядок розповсюджується на підприємства (структурні підрозділи) залізниць, установи і організації залізничного транспорту загального користування, метрополітени і підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту державної форми власності, Головне управління медичних установ «Укрзалізниці» і медичні служби залізниць, а також лікувально-профілактичні заклади, які мають право проводити такі медичні огляди.