ПЗЗ змінила розклад руху приміських електропоїздів підвищеного комфорту

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у зв`язку з проведенням колійних робіт на перегоні Мар’янівка–Кононівка 2-5 серпня 2010 змінює розклад руху електропоїздів підвищеного комфорту. Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ. Зокрема, потяг №825 Гребінка-Київ вирушатиме із станції Гребінка о 16.27, зупинка в Мар’янівці - 16.49-16.53, Кононівці - 17.07-17.08, Яготині - 17.30-17.32, ст. Переяславська - 17.44-17.46, ст. Березань - 17.59-18.01, ст. Баришівка - 18.14-18.16, Бориспіль - 18.42-18.44, ім. Г. Кірпи - 18.58- 18.59, Дарниця - 19.11-19.14, Київ-Моськовський - 19.29-19.30, платформа Північна - 19.38. Потяг №803 Київ-Рокитне вирушатиме з пл. Північна о 19.45, зупинка на ст. Боярка - 20.08-20.09, Фастів - 20.47. Потяг № 807 Шостка-Фастів відправиться із станції Бровари о 19.04, ст. Дарниця - 19.19-19.22, Київ-Моськовський - 19.37-19.38, пл. Північна - 19.48-19.51, Вишневе - 20.07-20.08, Боярка - 20.13-20.14, Васильків - 20.24-20.25, Фастів - 20.53.

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