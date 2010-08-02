Компанія ВОЛЯ вводить другий регулярний Інтернет-пакет

Компанія ВОЛЯ ввела другий регулярний Інтернет-пакет без тарифікації трафіку з фіксованою швидкістю 2 Мбіт/с, який доповнить діючу лінійку Інтернет-пакетів.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна СИГДА.

При цьому, за її даними, встановлюються два тарифи для нового Інтернет-пакету: тариф «ВОЛЯ-Boom» (вартість 60 грн./міс.) і тариф «ВОЛЯ-Boom+» за спеціальною ціною для абонентів послуги «Воля Преміум ТБ» (50 грн./міс.).

Як повідомила А.Сигда, в травні 2010 року абонентам компанії ВОЛЯ був запропонований перший економ-пакет «ВОЛЯ-Buzz» з фіксованою швидкістю 512 Кбит/с без тарифікації трафіку вартістю 40 грн./міс. При цьому для абонентів послуги «Воля Преміум ТБ» також пропонується спеціальна ціна – 30 грн./міс.

Компанія ВОЛЯ пропонує абонентам для пакетів з фіксованими швидкостями без тарифікації трафіку додатковий сервіс Boost-а-day (від англ. – прискорити на день), за допомогою якого можна удвічі збільшити швидкість доступу в Інтернет.

Для всіх нових абонентів, охочих підключитися на новий пакет «ВОЛЯ-Boom», протягом серпня діє акція «Безлімітний старт», за умовами якої при внесенні суми 25 грн. абонент отримує безлімітний доступ в Інтернет з пакетом «ВОЛЯ-Boom Promo» і устаткування для користування на період до 2 місяців, плюс послуги з підключення.

А.Сигда також нагадала, що станом на сьогоднішній день, компанія ВОЛЯ в Києві пропонує декілька груп Інтернет-пакетів для домашніх користувачів. Перша і основна група – це пакети без обмеження швидкості.

Друга група – це економ-пакети з фіксованою швидкістю для абонентів, які віддають перевагу невисокій абонентській платі і відповідну їй комфортну швидкість.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. В цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, включаючи близько 400 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в Інтернет.

Компанія ВОЛЯ надає комплексну мультисервисную послугу; комунікації – високошвидкісний доступ в Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні Дата-центру.