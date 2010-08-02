«Антонов» підписав контракт на поставку двох Ан-148

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) 30 липня підписало з російською лізинговою компанією «Іллюшин Фінанс Ко.» контракт на поставку двох регіональних реактивних літаків Ан-148, які будуть побудовані на «Серійному заводі «Антонов» і будуть передані замовникові однієї з країн Південно-східної Азії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні наголошується, що термін поставки першого літака за даним контрактом – через 6 місяців.

Як відзначив президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА, «сьогодні підписано перший контракт на поставку Ан-148 замовникові за межами СНД. Це результат великої злагодженої роботи всіх партнерів за програмою. Працюючи над Ан-148, ми зробили літак, який відповідає всім сучасним нормам безпеки і екологічності».

При цьому він додав, що «одержані також доповнення до сертифікату, які підтверджують можливість літака виконувати посадку в автоматичному режимі за категорією IIIА ІКАО і виконувати польоти в системі P-RNAV. У результаті ним зацікавилися не тільки вітчизняні, але й зарубіжні авіакомпанії».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) в липні 2009 року, і в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова заснований в 1946 році. Серед відомих літаків, в конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.