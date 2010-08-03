ЄБРР має намір кредитувати реконструкцію під'їзних доріг до Києва

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) 28 вересня розгляне питання щодо виділення «Укравтодору» кредиту обсягом до 450 млн. євро на реконструкцію під`їзних доріг до Києва.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті банку.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк (ЄБРР і ЄІБ) планують надати по 450 млн. євро кожний «Укравтодору» на фінансування реконструкції доріг на під`їздах до Києва.

Перша фаза проекту передбачає ремонт секції дороги M-06 Київ – Чоп (14+080 – 128+000 км окремими сегментами), ремонт секції M-07 дороги Київ – Ковель – Ягодин (28+080 – 64+000 км).

Друга фаза проекту передбачає ремонт секції дороги Київ – Чоп (128+000 –152+400 км), ремонт секції дороги Київ – Мінськ (18+730 – 98+000 км); ремонт секції дороги Київ – Одеса (17+740 – 87+000 км); ремонт секції дорогі Київ – Знам’янка (14+470 – 43+345 км), ремонт дороги Київ – Іванків (11+432 – 48+000 км), а також будівництво об`їзної дороги навколо Житомира.

Передбачається, що реалізація проекту розпочнеться в 2010 р., завершиться – у 2025 р.

Загальна вартість проекту оцінюється в 1,150 млрд. євро.