У Тернополі збори транспортного податку зросли на 40%

У Тернополі за 1-ше півріччя зібрано 8 млн. грн. транспортного податку. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції, це на 2,3 млн. грн. (40%) більше, ніж за відповідний період минулого року. По Тернопільському району зібрано 1,2 млн. грн., що на 580 тис. грн. (9%) більше, ніж за 6 місяців минулого року. Платники податків-юридичні особи сплатили 2,2 млн. грн. податку, фізичні особи – 7 млн. грн. податку (на 3,4 млн. грн. більше, ніж минулого року).

Загалом за 1-ше півріччя 2010 року завдяки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів до бюджету надійшло понад 9,2 млн. грн., що майже на 3 млн. грн. більше надходжень аналогічного періоду минулого року.