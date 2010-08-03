Мірошников пояснив, чому йде з посади керівника метрополітену

Начальник Київського метрополітену Петро МІРОШНИКОВ пояснив, що йде з посади у зв’язку зі зміною владної команди у Києві.

Як ідеться в офіційному повідомленні прес-служби КП “Київський метрополітен”, оприлюдненому на сайті підприємства, про своє рішення піти з посади 2 серпня П.МІРОШНИКОВ оголосив під час планової щомісячної наради за участю керівників структурних підрозділів та провідних фахівців метрополітену.

«До керівництва містом прийшла нова команда, яка бере на себе повну відповідальність за життєдіяльність столиці. І буде правильно, якщо ключові позиції міського господарства займуть люди, які матимуть підтримку нового керівництва. І це об’єктивна реальність», - сказав він.

П.МІРОШНИКОВ подякував колективу метрополітену за співпрацю, відзначивши, що йому було приємно працювати на підприємстві з людьми, яких він завжди вважав високопрофесійними й самодостатніми, яким довіряв і яким завжди під силу виконати складні завдання.