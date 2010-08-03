Попов підписав заяву про звільнення Мірошникова
Його обов’язки виконуватиме заступник
В. о. голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав заяву про звільнення керівника столичного метрополітену Петра МІРОШНИКОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.
“Вчора В.МІРОШНИКОВ подав заяву на звільнення. Я її прийняв”, - поінформував О.ПОПОВ.
За його словами, з середи, тобто з завтрашнього дня, обов’язки керівника КП “Київський метрополітен” виконуватиме перший заступник начальника підземки. Водночас О.ПОПОВ не уточнив прізвище (на підприємстві два перших заступника - Володимир ФЕДОРЕНКО та Олег МОСКАЛЕНКО - УНІАН).
“Поки що інших кандидатур, які можуть бути призначені, ми не розглядаємо”, - додав О.ПОПОВ.
Він висловив переконання, що перед затвердженням нового керівника метро треба порадитись з колективом та врахувати думки працівників підприємства.
“Завдання - не тільки стабілізувати ситуацію, але й виконати серйозну інвестиційну програму. На цей рік, ви знаєте, три станції метро буде введено завдяки підтримки уряду... Тому виконання цих програм, я думаю, і визначить наступного керівника метрополітену”, - зазначив в. о. голови КМДА.
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня керівник прес-служби Київського метрополітену Надія ШУМАК повідомила, що начальник КП “Київський метрополітен” П.МІРОШНИКОВ має намір звільнитися за власним бажанням.
За її словами, до 3 серпня П.МІРОШНИКОВ перебуває у відпустці і одразу після виходу на роботу має намір написати заяву про звільнення і передати її до КМДА для проходження усіх відповідних процедур.
Сьогодні на офіційному сайті метрополітену було оприлюднено повідомлення, в якому П.МІРОШНИКОВ пояснив, що йде з посади керівника комунального підприємства у зв’язку зі зміною владної команди в місті.