Залізниці України збільшили відправку вантажів на 14%

За підсумками експлуатаційної роботи за сім місяців поточного року залізницями України відправлено майже 198,6 млн. тонн вантажів, що на 10% більше планового завдання і на 14,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, українські залізничники щодоби навантажували в середньому 936,8 тис. тонн вантажів, що складає 114,1% до аналогічного періоду минулого року і 105,2% до планового завдання.

Збільшили цей показник всі залізниці, зокрема, Донецька – на 8,3%, Придніпровська – на 23,2%, Південна – на 1%, Південно-Західна – 13,8%, Одеська – 24,4% і Львівська – 18,7%.

Впродовж 7 місяців у середньому за добу вивантажувалося майже 15 тис. вагонів, що складає 101% до планового завдання і майже 111% до рівня минулого року.

Також виросла ефективність використання вагонів «Укрзалізниці», про що свідчить прискорення обороту вантажного вагону до аналогічного періоду минулого року на 0,81 діб (112,1%), до планового завдання – на 0,92 діб (113,8%). Оборот навантаженого вагону склав 3,02 діб і прискорений «Укрзалізницею» до планового завдання на 0,08 діб (102,6%).

Разом з тим, понижений час простою вагону під однією вантажною операцією до планового завдання на 2,62 години, до рівня минулого року – на 2,61 години і його виконання складає 40,68 години.

Вантажний рейс вагону в середньому склав 508,3 км., що більше аналогічного показника минулого року на 1,5%.

Згідно з повідомленням, за сім місяців 2010 року покращені також показники використання локомотивного парку. Середньодобовий пробіг локомотива склав 466 км. (105% до плану), середньодобова продуктивність – 1301 тис. т/км брутто (104,7% до плану).