У Луганській області почнуть випускати автобуси «Волжанин»

У Луганській області в листопаді поточного року почнуть випускати автобуси "Волжанин".

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної ради.

Згідно з повідомленням, автобуси "Волжанин" збиратимуть в АТП № 10911 (Красний Луч). Спільне з росіянами виробництво планують організувати, використовуючи кошти, виділені Луганській області Кабінетом Міністрів України на створення нових робочих місць на територіях, постраждалих від закриття шахт. Цей проект передбачає створення в найближчі три роки понад 800 робочих місць.

Довідка УНІАН. Краснолуцьке ВАТ "АТП № 10911" здійснює усі види перевезень: вантажні, пасажирські, внутрішні, міжнародні.