«Богдан» збільшив виробництво автобусів і тролейбусів

Корпорація «Богдан», один з найбільших суб`єктів автомобільного ринку України, в січні-липні випустила на виробничих потужностях в Черкасах і Луцьку 518 автобусів і тролейбусів, що в 2,94 раза перевищило аналогічний показник січня-липня 2009 року (176 од.).

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ.

За його інформацією, у липні корпорація «Богдан» виробила 105 автобусів і тролейбусів, що на 6,1% більше, ніж в червні поточного року (99 од.) і в 4,2 раза більше, ніж в липні 2009 року (25 од.).

С.КРАСУЛЯ відзначив, що зростання виробництва автобусів, як і раніше, обумовлене активною експортною політикою компанії.

За його словами, корпорація поки зберігає плани по випуску в поточному році 1,3 тис. автобусів і тролейбусів, що перевищить показник 2009 року в 2,2 раза.

Як повідомлялося, корпорація «Богдан» почала реалізацію спільного проекту виробництва тролейбусів в Чехії, а також підписала меморандум з кримською владою про забезпечення автономії тролейбусами.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» - один з найбільших суб`єктів авторинку України. Створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, направлених на створення в країні потужностей з виробництву транспортних засобів усіх типів.