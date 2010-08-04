В Україні проникнення Інтернету становить близько 40%

В Україні проникнення Інтернету за підсумками першого півріччя 2010 року склало майже 40%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації зв'язку.

"Кількість унікальних користувачів мережі Інтернет складає майже 40% від загальної чисельності жителів України", - сказано у повідомленні.

При цьому рівень проникнення широкосмугового доступу до мережі Інтернет за вказаний період досяг 13,4% від загальної кількості сімей в Україні.