В Україні проникнення Інтернету становить близько 40%
15:50, 04 серпня 2010Транспорт/Звя'зок
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За підсумками першого півріччя
В Україні проникнення Інтернету за підсумками першого півріччя 2010 року склало майже 40%.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації зв'язку.
"Кількість унікальних користувачів мережі Інтернет складає майже 40% від загальної чисельності жителів України", - сказано у повідомленні.
При цьому рівень проникнення широкосмугового доступу до мережі Інтернет за вказаний період досяг 13,4% від загальної кількості сімей в Україні.
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