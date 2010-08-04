Порт «Южний» в липні перевиконав план з вантажообігу на 1,2%

Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" за підсумками роботи в липні перевиконало план з вантажообігу на 1,2%. Об'єм оброблених вантажів на причалах порту склав 1 млн. 361 тис. тон при плані 1 млн. 345 тис. тон.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі порту.

Згідно з повідомленням, порівняно з червнем у липні вантажообіг "Южного" збільшився майже на 69%. Основна номенклатура вантажів: вугілля, залізорудний концентрат і карбамід. За вищезгаданий період в порту оброблено 47 суден і 11,128 тис. піввагонів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" (ДП МТП "Южний") засноване у 1978 році, розташоване в акваторії Аджалицького лиману, 30 км на північний схід від Одеси, є одним з найлибоководніших портів на Чорному морі. 30 червня 2010 року порт "Южний" очолив Олександр ЛАГОША. До призначення в порт "Южний" він обіймав посаду генерального директора ЗАТ "СК "Авліта".