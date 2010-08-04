«Чернігівський автозавод» поставить Хмельницькій ОДА 20 автобусів

Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації за підсумками проведеного тендеру 22 липня вибрало ЗАТ "Чернігівський автозавод" для постачання 20 автобусів.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому у "Віснику державних закупівель".

У повідомленні зазначено, що зокрема, ЗАТ "Чернігівський автозавод" поставить автобуси на загальну суму 6,9 млн. грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Чернігівський автозавод" створено у серпні 2003 року. Основний вид діяльності підприємства - виробництво автобусів малого класу БАЗ 2215 "Дельфін". Виробничий процес охоплює заготівельний, кузовний, складальний, фарбувальний і ремонтно-випробувальний етапи. ЗАТ "Чернігівський автозавод" входить в Корпорацію "Еталон".

Корпорація "Еталон" (Київ) об'єднує 21 підприємство. У корпорацію входить Бориспільський і Чернігівський автозаводи.