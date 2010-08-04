Мережа цифрового ТБ уже побудована в 11 облцентрах та Сімферополі

Мережа цифрового телерадіомовлення побудована вже в 11 обласних центрах України і Сімферополі.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Держадміністрації зв'язку з посиланням на дані, озвучені на колегії Держадміністрації зв'язку.

При цьому, як зазначено в повідомленні, у трьох з обласних центрів України вже ведеться цифрове мовлення.

У інших регіонах, за даними Держадміністрації зв'язку, здійснені організаційно-технічні заходи і проведено тестування цифрового устаткування і каналів доставки пакету програм.