Мережа цифрового ТБ уже побудована в 11 облцентрах та Сімферополі
16:55, 04 серпня 2010Транспорт/Звя'зок
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У трьох вже ведеться мовлення
Мережа цифрового телерадіомовлення побудована вже в 11 обласних центрах України і Сімферополі.
Про це повідомили УНІАН в прес-службі Держадміністрації зв'язку з посиланням на дані, озвучені на колегії Держадміністрації зв'язку.
При цьому, як зазначено в повідомленні, у трьох з обласних центрів України вже ведеться цифрове мовлення.
У інших регіонах, за даними Держадміністрації зв'язку, здійснені організаційно-технічні заходи і проведено тестування цифрового устаткування і каналів доставки пакету програм.
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