Мед, який розлився, на 2 години заблокував трасу Одеса-Київ

Мед, що розлився в результаті зіткнення двох автомобілів в Одеській області, у вівторок заблокував ділянку траси Одеса-Київ на цілих дві години, пише у середу одеська газета "Думська", посилаючись на дані обладміністрації.

"На трасі "Одеса-Київ" зіткнулися два автомобілі, які рухалися в одному напрямі - "Форд" і "Івеко". Одна з машин перевозила бочки з медом. У результаті ДТП на трасу вилилося 800 кілограмів меду. Для очищення проїжджої частини на місце ДТП виїхали підрозділи МНС. За декілька годин рух по трасі відновили", - сказано у повідомленні. Інші деталі, зокрема, походження нещасливого меду, не уточнюють, повідомляє РІА «Новини».