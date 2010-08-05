УДЦР зафіксував 3,7 тис. порушень

ДП «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) зафіксував у I півріччі поточного року 3 тисячі 703 порушення користування радіочастотним ресурсом України. Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДЦР.

Засобами технічного контролю УДЦР на всій території України виявлено 3 тис. 703 порушення користування радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, з них 3 тис. 015 - пов`язані з роботою з випромінювання радіоелектронних засобів без дозволів на експлуатацію від Українського державного центру радіочастот (у першому кварталі ц.р. таких випадків зафіксовано 2 992).

Найбільша кількість порушень припадає на телевізійне мовлення – 871 (у першому кварталі 2010 року – 986), широкосмуговий радіодоступ – 694 (465), цифровий стільниковий зв`язок – 436 (508), ультракороткохвильовий і короткохвильовий радіозв`язок – 440 (432), звукове мовлення – 325 (354).

Найбільше число порушень, пов`язаних із роботою радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв, виявлено в АР Крим і місті Севастополі - 342, у Полтавській області - 234, Одеській - 226, Чернівецькій - 196, Івано-Франківській - 190, Закарпатській - 174, Донецькій - 167.

Структурними підрозділами УДЦР проведені заходи щодо захисту присвоєнь радіочастот користувачів радіочастотного ресурсу і усунення порушень. У 200 випадках виявлені і проведені заходи щодо усунення дії джерел радіоперешкод на радіоелектронних засобах суб`єктів господарювання.

Найбільша кількість з них припадає на місто Київ і Київську область (26), АР Крим і місто Севастополь (20), Донецьку (18), Дніпропетровську (17), Черкаську (16), Чернівецьку (13), Одеську (10) області.

Довідка УНІАН. Станом на 30 червня 2010 р. технічному радіоконтролю підлягали 168 549 одиниць радіотехнологій, зареєстрованих в Україні. З них – 55 927 станцій радіорелейного зв`язку, 42 593 базових станції цифрового стільникового радіозв`язку, 20 869 радіоелектронних засобів широкосмугового радіодоступу, 5 124 радіоелектронних засоби супутникового радіозв`язку, 1 617 радіоелектронних засобів телевізійного мовлення, 621 радіоелектронний засіб звукового мовлення, 51 776 радіоелектронних засобів номіналів частот інших радіотехнологій.

В УДЦР створена власна система радіочастотного моніторингу, призначена для забезпечення проведення радіочастотного моніторингу в смугах частот загального користування шляхом збору, збереження і аналізу даних про параметри електромагнітних випромінювань радіоелектронних засобів, необхідних для вирішення завдань регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

У зоні дії автоматизованої системи радіомоніторингу знаходяться всі обласні центри і 70 міст з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб.