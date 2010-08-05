У домені .UA скоротилася кількість доменів ІІІ рівня

Кількість доменів третього рівня в українському домені .UA у липні 2010 року зменшилася, в порівнянні з червнем ц.р. на 1%, або на 4,5 тис., – до 507 тис. доменів.

Про це УНІАН повідомили в компанії «Хостмастер».

Згідно з повідомленням, основне падіння числа доменів відбулося за рахунок зменшення кількості доменів org.ua – на більше ніж12,8 тис., у решті доменних зон в липні спостерігався приріст.

Скорочення числа доменів org.ua пов`язано з тим, що тепер власникам доменів цієї зони знадобиться продовження терміну дії доменів, тоді як раніше цього не треба було робити.

Найбільший приріст кількості доменів відбувся в доменній зоні com.ua – на більше 2 тис., в зоні cv.ua – на 783 домени, pl.ua – на 629 доменів.

Кількість доменів другого рівня в українському домені .UA збільшилася в липні у порівнянні з червнем майже на 2% – до 9763 доменів.

Довідка УНІАН. ТОВ «Хостмастер» створене в 2001 році провідними українськими фахівцями у сфері інтернет-технологій – адміністраторами домена першого рівня .UA і публічних доменів другого рівня *.UA. Всі засновники володіють рівними частками в статутному фонді підприємства.

ТОВ «Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного вигляду – надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домена .UA і публічних доменів у ньому.