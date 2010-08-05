Кабмін схвалив проект угоди між Україною та Алжіром
Про морське торговельне судноплавство
Кабінет міністрів схвалив проект угоди між урядами України та Алжірської Народної Демократичної Республіки про морське торговельне судноплавство.
Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження Кабмін прийняв на засіданні 4 серпня.
У повідомленні зазначено, що підписання угоди сприятиме подальшому розвитку стосунків у сфері морського судноплавства між Україною і Алжіром, поглибленню торговельно-економічних зв'язків, поліпшенню взаємних умов транзиту і перевезень пасажирів та вантажів, а також зміцненню двосторонніх стосунків між державами.
Крім того, реалізація угоди стимулюватиме розвиток співпраці в галузі туризму і налагодження ділових зв'язків.