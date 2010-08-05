Кабмін схвалив проект угоди між Україною та Алжіром

Кабінет міністрів схвалив проект угоди між урядами України та Алжірської Народної Демократичної Республіки про морське торговельне судноплавство.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження Кабмін прийняв на засіданні 4 серпня.

У повідомленні зазначено, що підписання угоди сприятиме подальшому розвитку стосунків у сфері морського судноплавства між Україною і Алжіром, поглибленню торговельно-економічних зв'язків, поліпшенню взаємних умов транзиту і перевезень пасажирів та вантажів, а також зміцненню двосторонніх стосунків між державами.

Крім того, реалізація угоди стимулюватиме розвиток співпраці в галузі туризму і налагодження ділових зв'язків.