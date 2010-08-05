«Богдан» збільшив виробництво легкових авто

Корпорація "Богдан" в липні поточного року виробила 1885 легкових автомобілів, що на 1,6% більше, ніж минулого місяця.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, порівняно з липнем 2009 року корпорація збільшила виробництво автомобілів на 1,8%.

Крім того, у липні корпорація "Богдан" виробила 125 комерційних автомобілів Bogdan 2310 рick - up (з початку року - 463), що у 2,5 раза більше, ніж в червні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, корпорація "Богдан" планує у 2010 році збільшити випуск легкових автомобілів майже на 57% порівняноі з 2009 роком - до 22,6 тис., у першу чергу за рахунок реалізації експортної стратегії. При цьому, згідно з прогнозом корпорації, ринок легкових автомобілів в Україні скоротиться майже на чверть порівняно з 2009 роком - до 120 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва автотранспортних засобів різних типів. До її складу входять 20 компаній, серед яких: автомобільний завод "Богдан" (ЛуАЗ), "Черкаський автобус", "Хюндай Моторс Україна", "Кіа Моторс Україна" та інші.

У вересні 2008 року корпорація "Богдан" ввела в експлуатацію автомобільний завод з виробництва вантажівок в Черкасах проектною потужністю 15 тис. автомобілів на рік. Інвестиції в організацію виробництва вантажівок склали майже 100 млн. грн.

У червні 2008 року корпорація ввела в експлуатацію завод в Черкасах з випуску легкових автомобілів потужністю 120-150 тис. автомобілів на рік, інвестувавши у цей проект понад 330 млн. дол.