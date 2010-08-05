Реконструкцію Московської площі завершать до кінця року
Переконаний Попов
Виконувач обов'язків голови Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що реконструкція Московської площі буде повністю завершена до кінця цього року.
Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це О. ПОПОВ сказав після ознайомлення з ходом реконструкції площі і будівництва на ній нової дворівневої розв'язки.
Зараз роботи з реконструкції об'єкту виконані на 85%: прокладені усі сантехнічні та інженерні мережі, повністю побудовані опори естакади (довжина естакади 390 м, разом з підходами - 600 м), змонтовано 1 тис. 210 тон металевих конструкцій подорожніх будов естакади, завершені обробні роботи на підземних пішохідних переходах через проспекти Науки, Червонозоряний і 40-річчя Жовтня, побудований пішохідний міст через Червонозоряний проспект.
Крім того, вже завершені роботи з прокладання високовольтних кабельних мереж. Тривають роботи з бетонування залізобетонної плити автопроїзду естакади: вже укладено 1000 куб. м. Проводять роботи з ремонту залізобетонної плити автопроїзду існуючого шляхопроводу через залізничні колії.
"Введення об'єкту в експлуатацію у кінці 2010 року збільшить пропускну спроможність транспортного вузла у 1,5 раза тобто до 12 тисяч автомобілів на годину і поліпшить екологічний стан в районі транспортної розв'язки. Крім того, значно покращиться транспортне сполучення як для жителів Голосіївського району і прилеглих районів, так і для транзитного транспорту", - зазначив О. ПОПОВ.
У прес-службі мерії зазначають, що транспортний вузол на Московській площі сьогодні один з найбільш завантажених у столиці: щодоби там проїжджає близько 120 тисяч автомобілів. Тут перетинаються дві великі магістралі загальноміського значення - проспект 40-річчя Жовтня і бульвар Дружби Народів, Чернігівський і Одеський напрями. Через Московську площу також проходить мале транспортне кільце столиці.
За словами О. ПОПОВА, будівельники розуміють, що введення об'єкту в експлуатацію є важливим питанням, і сьогодні ведуть будівництво повним ходом. Він помітив, що певний час мала місце проблема з комплектацією нової естакади металоконструкціями, які поставляються з Росії. "Це була одна з об'єктивних обставин, які давали підстави для певних ризиків. Сьогодні проблема розв'язана, постачання почалися, і йдуть стабільно. Отже, цей об'єкт ми завершимо в нинішньому році, у кінці листопада", - сказав О. ПОПОВ.