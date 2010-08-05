Реконструкцію Московської площі завершать до кінця року

Виконувач обов'язків голови Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що реконструкція Московської площі буде повністю завершена до кінця цього року.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це О. ПОПОВ сказав після ознайомлення з ходом реконструкції площі і будівництва на ній нової дворівневої розв'язки.

Зараз роботи з реконструкції об'єкту виконані на 85%: прокладені усі сантехнічні та інженерні мережі, повністю побудовані опори естакади (довжина естакади 390 м, разом з підходами - 600 м), змонтовано 1 тис. 210 тон металевих конструкцій подорожніх будов естакади, завершені обробні роботи на підземних пішохідних переходах через проспекти Науки, Червонозоряний і 40-річчя Жовтня, побудований пішохідний міст через Червонозоряний проспект.

Крім того, вже завершені роботи з прокладання високовольтних кабельних мереж. Тривають роботи з бетонування залізобетонної плити автопроїзду естакади: вже укладено 1000 куб. м. Проводять роботи з ремонту залізобетонної плити автопроїзду існуючого шляхопроводу через залізничні колії.

"Введення об'єкту в експлуатацію у кінці 2010 року збільшить пропускну спроможність транспортного вузла у 1,5 раза тобто до 12 тисяч автомобілів на годину і поліпшить екологічний стан в районі транспортної розв'язки. Крім того, значно покращиться транспортне сполучення як для жителів Голосіївського району і прилеглих районів, так і для транзитного транспорту", - зазначив О. ПОПОВ.

У прес-службі мерії зазначають, що транспортний вузол на Московській площі сьогодні один з найбільш завантажених у столиці: щодоби там проїжджає близько 120 тисяч автомобілів. Тут перетинаються дві великі магістралі загальноміського значення - проспект 40-річчя Жовтня і бульвар Дружби Народів, Чернігівський і Одеський напрями. Через Московську площу також проходить мале транспортне кільце столиці.

За словами О. ПОПОВА, будівельники розуміють, що введення об'єкту в експлуатацію є важливим питанням, і сьогодні ведуть будівництво повним ходом. Він помітив, що певний час мала місце проблема з комплектацією нової естакади металоконструкціями, які поставляються з Росії. "Це була одна з об'єктивних обставин, які давали підстави для певних ризиків. Сьогодні проблема розв'язана, постачання почалися, і йдуть стабільно. Отже, цей об'єкт ми завершимо в нинішньому році, у кінці листопада", - сказав О. ПОПОВ.