ДЗ за 7 місяців збільшила перевезення вантажів на 9%

Донецька залізниця (ДЗ) за 7 місяців поточного року збільшила перевезення вантажів на 8,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 79,554 млн. тон.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

У повідомленні сказано, що за 7 місяців цього року ДЗ перевиконала план перевезення вантажів на 3,6%, навантаживши 79,554 млн. тон, що складає 40,1% від загальних об'ємів "Укрзалізниці".

У прес-службі уточнили, що традиційно основним видом вантажу, який перевозить Донецька залізниця, є вугілля. Протягом 7 місяців його було завантажено 44,857 млн. тон, що складає 56,3% від загальних об'ємів перевезень по Донецькій залізниці.

Окрім цього, одними з основних вантажів за цей період були чорні метали - 8 млн. 523 тис. тон, флюси - 7 млн. 487 тис. тон, кокс - 4 млн. 915 тис. тон, нафтопродукти - 2 млн. 315 тис. тон, будівельні матеріали - 2 млн. 276 тис. тон і т. і.

Вантажообіг на ДЗ з початку 2010 року склав 21 млрд. 104,8 млн. т/км, це 115,1% до плану і 113,4% до аналогічного показника минулого року.

За січень-липень було вивантажено 1 млн. 192 тис. 500 вагонів, що складає 37,6% від загальних об'ємів "Укрзалізниці", це 99,5% до плану і 116,9% до відповідного показника минулого року.

Середня вага вантажного потягу бруто склала 3328 тон, це на 5,7% вище за плановий показник і на 3,5% більше аналогічного торішнього показника. Середня технічна швидкість склала 39 км/год, що на 3,7% перевищує плановий показник і на 1,3% - торішній.

У прес-службі підкреслили, що Донецька залізниця в повному об'ємі виконує заявки вантажовідправників і своєчасно надає рухомий склад, а також готова до підвищення об'ємів перевезень, для цього існує необхідна кількість вантажних вагонів.