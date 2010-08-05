Влада Вінницької області має намір віддати аеропорт в оренду

Влада Вінницької області має намір здати в оренду майновий комплекс комунального підприємства "Аеропорт Вінниця".

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Роман АКСЕЛЬРОД.

Він сказав, що за останній час Вінницький аеропорт відвідали ряд делегацій з Китаю, Англії, Польщі, які висловили свою зацікавленість в об'єкті.

Р. АКСЕЛЬРОД зазначив, що зараз розробляються умови оренди об'єкту, які будуть винесені на обговорення депутатам Вінницької обласної ради на найближчій сесії і після їх затвердження буде оголошений конкурс на право оренди аеропорту.

"Власник же не відвезе з собою аеропорт, він у будь-якому випадку залишиться у Вінницькій області, але при цьому власник був би зацікавленіший вкладати ресурси в його розвиток", - сказав Р. АКСЕЛЬРОД.

Він також додав, що для цього в договорі про продаж мають бути виписані чіткі правила здачі в оренду аеропорту, щоб у разі їх невиконання область мала право повернути об'єкт в комунальну власність.

Як повідомляв УНІАН, Компанія "Shanti Capital Ltd" (Великобританія) раніше висловила бажання взяти участь в конкурсі на оренду Вінницького аеропорту. "Shanti Capital" запропонувала обласній владі реалізувати інвестиційний проект з розвитку аеропорту вартістю 200 млн. дол.

Довідка УНІАН. У грудні 2008 року Кабінет міністрів відкрив міжнародний пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення в аеропорту "Вінниця" (Вінницька область).

У травні 2008 Міністерство транспорту і зв'язку видало ліцензію аеропорту "Вінниця" на обслуговування внутрішньодержавних пасажирських авіарейсів.