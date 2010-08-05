Україна побудує з Японією міст через Південний Буг

Між українською і японською сторонами досягнута домовленість про початок реалізації масштабного проекту мостового переходу через річку Південний Буг у м. Миколаєві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Миколаївської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, 3 серпня в Києві відбулася зустріч, у якій брали участь перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації, представники японської місії "Джи-Ай-Сі-Ей", а також представники "Укравтодору", Міністерства закордонних справ України, Мінприроди, Мінфіну, Мінтрансзв’язку, підприємств "Київсоюзшляхпроект" та "Укрдніпродор".

Під час зустрічі було розглянуто питання будівництва мостового переходу через Південний Буг, який входить в міжнародну автомобільну трасу М- 14 Одеса - Мелітополь, - Новоазовськ, що проходить уздовж узбережжя Азовського і Чорного морів. Ця траса є також складником двох транзитних міжнародних коридорів: Євро-Азійського (Рені - Ізмаїл - Одеса - Миколаїв - Мелітополь - Новоазовськ до Таганрогу) і Чорноморської автодороги (Одеса - Миколаїв - Херсон - Керч).

Реалізувати проект передбачають за рахунок програми уряду Японії "Офіційна допомога розвитку" відповідно до Закону України "Про комплексну програму затвердження України як транзитної держави в 2002-2010 роках", а також відповідного розпорядження Кабінету міністрів України.

Орієнтовна вартість проекту складає 540 млн. доларів США. Кредитування здійснюється японською стороною за ставкою приблизно 1,4% і строком на 25 років з пільговим періодом у 5-7 років. Замовником будівництва виступає держпідприємство "Укравтодор".

Як пояснили в прес-служби Миколаївської ОДА, з жовтня цього року і по липень 2011 року представники місії "Джи-Ай-Сі-Ей" проводитимуть дослідження і опитування фахівців щодо доцільності спорудження моста. У випадку, якщо висновки експертизи будуть позитивними, будівельні роботи можуть початися в першому півріччі 2012 року.