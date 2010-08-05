Пожежна техніка “Укрзалізниці” у постійній бойовій готовності

Пожежні підрозділи і пожежна техніка залізниць України перебувають у постійній бойовій готовності.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, сьогодні на залізницях України є 66 пожежних потягів: на Південно-Західній залізниці — 15, на Львівській залізниці — 13, на Донецькій і Придніпровській залізницях — по 10, на Одеській і Південній залізницях — по 9 потягів.

За своїми технічними характеристиками, зокрема запасом води, один пожежний потяг дорівнює 60-80 пожежним автомобілям. Зокрема, пожежний потяг має вагонно-насосную станцію, де розміщуються дві пожежні мотопомпи МП-1600 (продуктивність подачі води — 1600 л/хв, дальність подачі води — 600 м), переносна мотопомпа МП-800 (продуктивність подачі води — 800 л/хв), електрогенератор потужністю 4-8 кВт. Крім того, пожежний потяг має запаси: пожежних рукавів загальною довжиною не менше 1000 м, піноутворювача не менше 5000 кг, бензину не менш як 500 кг, інше пожежно-технічне обладнання (генератори піни, пожежні стволи, гайки, сходи тощо), засоби захисту (бойовий одяг пожежників, ізолюючі і фільтруючі протигази тощо), а також засоби зв`язку (стаціонарні і портативні радіостанції).

Також пожежний потяг має дві цистерни-водосховища, кожна з яких місткістю 50-65 тонн. На літній пожежонебезпечний період до складу пожежного потягу включено додаткову цистерну, тобто загальний запас води у кожному потягу на даний момент становить 190-210 тонн. Цистерни постійно заправлені водою.

Щодо пожежних автомобілів, які використовуються відомчими пожежними підрозділами, то їх на залізницях України в постійній бойовій готовності перебуває 15.

За даними відомства, протягом першого півріччя пожежні потяги здійснили 58 виїздів, з них 7 — на гасіння великих пожеж, зокрема, які сталися у Бабаєвському і Куп’янському лісництвах і на Харківському вагоноремонтному заводі. Також пожежні потяги були задіяні у спільних навчаннях особового складу з підрозділами Державної пожежної охорони МНС України. Пожежні автомобілі використовувалися 94 рази.