Мобільні оператори інформуватимуть про якість своїх послуг

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) затверджений базовий перелік показників якості послуг фіксованого телефонного зв`язку і рухомого (мобільною) зв`язку, рівні яких підлягають обов`язковому оприлюдненню в 2011 році.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗ.

Як наголошується в повідомленні, НКРЗ «з метою всестороннього і періодичного інформування споживачів» зобов`язала операторів телекомунікацій оприлюднювати інформацію про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються і тих, що планується надавати. Така інформація надасть можливість споживачеві робити свідоміший вибір послуг з урахуванням вигідного для нього співвідношення ціна-якість.

На першому етапі, до 30 січня 2011 року, НКРС вимагає від операторів повідомляти значення показників якості за наслідками діяльності в жовтні-грудні 2010 року. Серед них: інформація про кількість одержаних від споживачів заяв для підключення до мережі оператора, кількість таксофонів, кількість ліній доступу або основних телефонних апаратів, кількість абонентів на початку і в кінці звітного періоду, а також кількість заяв абонентів щодо некоректних розрахунків, організаційно-технічні аспекти обслуговування тощо.

На другому етапі, з 1 січня по 31 грудня 2011 року, планується розширити перелік показників за рахунок тих, які потребують проведення вимірювань параметрів на телекомунікаційних мережах. Комісія планує ухвалити відповідне рішення до кінця 2010 року.

Інформація про якість послуг операторів буде розміщена в друкованих засобах масової інформації або на власних веб-сайтах, а також у місцях продажу телекомунікаційних послуг і проведення розрахунків за них.

Довідка УНІАН. Базові переліки розроблені НКРЗ відповідно до вимог Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням комісії від 15.04.2010 р. № 174 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 р. під № 429/17724, і Директиви про універсальні послуги і права користувачів щодо електронних мереж і послуг 2002/22/ЄС.