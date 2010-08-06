Мінтранс відмовився від знижок на пасажирський збір у «Борисполі»

Міністерство транспорту і зв`язку України відмовилося від упровадження диференційованих зборів з авіаперевізників в аеропорту «Бориспіль» за обслуговування пасажирів в аеровокзалі.

Відповідний наказ Мінтрансу №504 від 21 липня 2010 року про внесення змін до наказу №337 від 26 березня 2008 року розміщений на сайті Верховної Ради. Наказ зареєстрований у Мінюсті 30 липня ц.р.

Згідно з наказом, рівень зборів за обслуговування пасажирів в аеровокзалі для публікації в системах бронювання залишився тим самим: 17 дол. – збір за кожного відправленого пасажира на міжнародних рейсах, 2,5 дол. – на рейсах внутрішнього сполучення і 8,50 дол. – за кожного відправленого трансферного пасажира, який відправляється і прибуває міжнародними рейсами.

Проте міністерство відмовилося від принципу, коли збір за кожного відправленого пасажира знижувався для авіакомпаній, які за попередній звітний рік відправили до/з аеропорту від 1 млн. осіб, від 2 млн. осіб і від 3 млн. осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінтрансу, через таку диференціацію авіакомпаній «Бориспіль» у 2009 році недоотримав 47 млн. грн., а саме: 24,7 млн. грн. – від «АероСвіту» і 22,3 млн. грн. – від авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», питома вага яких у загальному обсязі обслужених аеропортом пасажирів становить, відповідно, 22% і 21%.

При цьому в міністерстві зазначили, що оскільки пасажирський збір окремою позицією включається у вартість авіаквитка і стягується з пасажира в повному обсязі (без знижок), то відміна диференціації розміру збору за обслуговування пасажирів в аеровокзалі не стане фінансовим навантаженням для пасажирів.

Наголошувалося також, що реалізація проекту наказу дозволить аеропорту в 2010 році одержати додаткові кошти в розмірі близько 50 млн. грн. і направити їх на будівництво нового пасажирського терміналу D.

Довідка УНІАН. У травні 2008 року набули чинності нові збори аеропортів за обслуговування повітряних суден і пасажирів у державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Зокрема, збір за кожного відправленого пасажира на міжнародних рейсах був збільшений з 13 до 17 дол. (на 30%). Збори на внутрішніх рейсах не підвищувалися. Збір за обслуговування трансфертних пасажирів зріс на 2,5 дол. – до 8,5 дол. за одного пасажира.

Разом із тим, змінився підхід до авіакомпаній, зокрема, було передбачене застосування спеціальних цін (при визначенні збору за пасажирів) в залежності не від кількості виконаних авіаперевізником рейсів, як це було раніше, а від кількості перевезених пасажирів за рік. Так, збори на міжнародних рейсах зменшувалися з 17 до 12 дол., якщо кількість відправлених/прийнятих пасажирів авіакомпанією, яка обслуговується у «Борисполі», за минулий рік перевищила 1 млн. осіб, з 17 до 11 дол. при кількості пасажирів понад 2 млн. і до 10 дол., якщо кількість пасажирів перевищувала 3 млн. осіб.